Жертвами терактов в Лондоне стали шесть человек (Обновлено)

2017-06-04 07:09 | www.trend.az | 3

07:09 (GMT+4) В Лондоне 30 человек госпитализировали после ночных терактов. Лондонская полиция полагает, что в ночных терактах в Лондоне погибли шесть человек, передает РИА Новости.

Лондонская полиция также заявила о ликвидации трех предполагаемых террористов.

06:30 (GMT+4) Управление полиции Лондона подтверждает гибель двух человек при ЧП в британской столице в ночь на воскресенье, сообщили РИА Новости в Скотланд-Ярде.

"Скотланд-Ярд в настоящее время может подтвердить, что погибли два человека", — сказал по телефону представитель полиции.

СМИ сообщают о разном количестве погибших – от одного до семи.

03:36 (GMT+4) Несколько человек погибли в субботу в результате инцидента на мосту Лондон-бридж в центре британской столицы. Об этом сообщил телеканал Би-би-си со ссылкой на полицию.

"Полиция на месте происшествия заявила, что на мосту Лондон-бридж более одного погибшего", - информировал телеканал, передает ТАСС.

02:31 (GMT+4) Инцидент, который полиция характеризует как "серьезный", произошел на Лондонском мосту в британской столице, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

Как сообщается телеканал, в результате инцидента есть пострадавшие.

Согласно сообщениям очевидцев в Twitter, на мосту автомобиль наехал на пешеходов. Расположенный неподалеку железнодорожный вокзал закрыт.

По данным телеканала, на месте происшествия помимо наезда автомобиля могло быть совершено нападение с применением холодного оружия. "Вооруженная полиция находится на месте инцидента на Лондон-бридж. Есть сообщения об автомобиле, который выехал на пешеходную зону и о нападении с использованием холодного оружия ", - информировал официальный Twitter телеканала.

01:58 (GMT+4) Лондонский мост эвакуирован из-за наезда микроавтобуса на людей, передает РИА Новости со ссылкой на британские СМИ.

Как пишет газета Sun, несколько человек ранены.

По информации телеканала Би-би-си, на месте происшествия работают вооруженные сотрудники полиции.