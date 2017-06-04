В Лондоне ликвидированы трое предполагаемых террористов

2017-06-04 07:34 | www.apa.az | 3

Лондонская полиция заявила, что правоохранители застрелили трех предполагаемых террористов, совершивших две атаки в британской столице в ночь на воскресенье.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, два теракта произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. На Лондонском мосту микроавтобус наехал на пешеходов, на расположенном рядом рынке Боро люди получили ножевые ранения.

"В 22.08 вчера вечером (00.28 мск воскресенья) мы начали получать сообщения о том, что автомобиль наехал на пешеходов на Лондонском мосту. Машина продолжила движение от моста к рынку Боро. Подозреваемые покинули машину, и несколько людей получили ножевые ранения", — заявил представитель полиции Марк Роули, слова которого приводит Скотланд-Ярд.

По его словам, среди раненых был офицер лондонской транспортной полиции, приехавший на место по вызову. Полицейский получил серьезные, но не угрожающие жизни ранения.

"Правоохранители настигли трех мужчин-подозреваемых, который были застрелены. Это случилось через восемь минут после первого звонка в полицию". — заявил Роули. Ряд СМИ ранее сообщал, что террористов могло быть пятеро.