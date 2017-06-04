Трамп предложил Мэй помощь в расследовании теракта в Лондоне

2017-06-04 08:09 | www.trend.az | 2

Президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Великобритании Терезе Мэй в связи с терактами в Лондоне и предложил помощь в расследовании преступлений, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Президент выразил соболезнования в связи с жестокими террористическими актами 3 июня в центре Лондона. Он высоко оценил героическую реакцию полиции и других служб экстренного реагирования и предложил полную поддержку правительства США в проведении расследования и привлечении виновных в этих чудовищных актах к ответственности", — говорится в сообщении.

Два теракта произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. На Лондонском мосту микроавтобус наехал на пешеходов, на расположенном рядом рынке Боро люди получили ножевые ранения. Полиция подтвердила гибель двух человек, как минимум 20 пострадавших были доставлены в больницы. Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.