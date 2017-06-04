İçişleri Bakanı Soylu: Bizim bütün birikimimizi tarumar etmek istediler

2017-06-04 08:26 | www.trend.az | 1

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin’in Yeşilli Belediyesini ziyaret ederek, vatandaşlara hitap etti.

Soylu, Yeşilli'nin gösterdiği cesarete ve Türkiye'yi sahiplenmesine teşekkür ederek ilçedeki altyapı sorunun çözülmesi için 38 milyonluk yatırım yapılacağını söyledi.

Bu toplumun ve bu milletin en önemli hasletinin birliği ve beraberliği olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:

"Bizim geleneğimizi bozmak istediler. Kültürümüzü erozyona uğratmak istediler. Bizim gücümüzü zayıflatmak istediler. Kudretimizi eksiltmek istediler ve bizim ayağa kalkmamamızı istediler. Kardeşi kardeşe düşürdüler, bayramlarımızı farklılaştırmak istediler. Camilerimizi ve ibadethanelerimizi farklı bir yere taşımak istediler. Bizim bütün birikimimizi tarumar etmek istediler. Ama bu millet buna izin vermeyecek. Bu bayrağı yarınlara hep birlikte beraber taşıyacağız. Bu asil millete ne hizmet etsek, nasıl hizmetkar olsak da azdır. Onun için gayret ediyoruz ve mücadele ediyoruz."

Terör örgütünün geçmişte kentlerde çukur kazıp barikat kurduğunu anımsatan Soylu, şimdi ise hayalleri, idealleri ve bu ülkede neler yapabileceğini konuştuklarını ifade etti.

Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Milletin gücü buradan geliyor. Yedi düvel bir araya geliyor, bu coğrafyanın istikrarlaşması için elinden geleni yapıyor. Bu millet mücadele ediyor ayakta duruyor. Onlara cevabı ilerleyerek veriyor. Hep beraber 2019’da yeni sistemin içine gireceğiz. Türkiye artık hızlı yürümeyecek, Türkiye koşmayacak, Türkiye hızlı koşacak. O hızlı koşu esnasında ekonomisini en iyi noktaya getirecek. Sosyal politikaları en iyi noktaya getirecek ve aynı şekilde aydınlık verecek ve ışık verecek."

Kaynak: AA