Начинаются совместные с Азербайджаном и Грузией учения “Кавказский орёл”
2017-06-04 09:17 | www.apa.az | 4
Турция, Азербайджан и Грузия проведут очередные совместные военные учения.
Как передает АПА, военные учения будут проведены 4-14 июня.
В Минобороны Грузии сообщили, что в совместных учениях «Кавказский орел» будут принимать участие части спецназа ВС трех стран.
Цель учений –обмен опытом и знаниями, увеличение оперативного потенциала спецназа.
Отметим, учения подобного формата были проведены уже два раза.
Последние учения прошли в Турции.