Начинаются совместные с Азербайджаном и Грузией учения “Кавказский орёл”

2017-06-04 09:17 | www.apa.az | 4

Турция, Азербайджан и Грузия проведут очередные совместные военные учения.

Как передает АПА, военные учения будут проведены 4-14 июня.

В Минобороны Грузии сообщили, что в совместных учениях «Кавказский орел» будут принимать участие части спецназа ВС трех стран.

Цель учений –обмен опытом и знаниями, увеличение оперативного потенциала спецназа.

Отметим, учения подобного формата были проведены уже два раза.

Последние учения прошли в Турции.