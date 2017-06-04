В Азербайджане проводится II этап приема в магистратуру

2017-06-04 09:13 | www.oxu.az | 3

Государственный экзаменационный центр проводит второй этап приемных экзаменов в магистратуру вузов Азербайджанской Республики и НАНА на 2017/2018 учебный год.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в ГЭЦ.

Экзамен проводится в Баку, Нахчыване и Гяндже, в целом, в 29 экзаменационных центрах.

Экзамен во всех зданиях начнется в 13:00. На экзамен будет отведено 1 час 30 минут.

Бакалавры должны будут зайти на сайт ГЭЦ, воспользовавшись паролем распечатать «Пропускной лист бакалавра на экзамен», в котором указаны город, здание, где бакалавр будет сдавать экзамен, и другая необходима информация.

Выбор программы бакалаврами, которые прошли конкурс, был проведен с 4 по 22 мая 2017 года. 9522 человека, обладающие этим правом по итогам прошедшего первого этапа приемных экзаменов, выбрали и подтвердили приемную программу. Из них 8664 - выпускники азербайджанского, 858 - русского сектора. 4027 бакалавров мужского пола, 5495 - женского пола. 5621 являются выпускниками учебных заведений текущего года, 3901 – прошлых лет.

Руководят экзаменами 89 экзаменационных руководителей и 867 преподавателей.

A.M.