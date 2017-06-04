Баварские компании заинтересованы в создании СП на территории Азербайджана

2017-06-04 09:12 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Бавария нацелена на долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном, сказал Trend государственный секретарь министерства по экономике, медиа, энергетике и технологиям земли Бавария Франц Йозеф Пширер.

"В первую очередь мы надеемся улучшить и укрепить отношения между Баварией и Азербайджаном. В настоящее время в Азербайджане действует несколько баварских компаний, как маленьких и средних, так и крупных, которые работают в стране на протяжении нескольких лет, например HIP, Knauf и другие. И мы хотим дальнейшего укрепления этих отношений. Кроме того, у нас есть несколько компаний, которые заинтересованы в инвестициях в Азербайджан, и мы хотим создать почву для дальнейшего взаимного инвестирования", - сказал Пширер.

По его словам, баварские компании заинтересованы в сотрудничестве как в нефтяном, так и в ненефтяном секторах экономики.

"Естественно, нас очень интересует сотрудничество в нефтегазовой сфере, но мы также видим, что Азербайджан нацелен на диверсификацию своей экономики. Поэтому мы также заинтересованы в сотрудничестве в сферах туризма и новых технологий. Мы думаем, что эти сферы представляют собой хороший фундамент для расширения наших отношений, так как Бавария также заинтересована в развитии данных сфер. Особенно большой интерес для нас представляет сотрудничество в сфере туризма. Азербайджан очень привлекательная страна со своей историей, древней архитектурой и прекрасными видами", - сказал госсекретарь.

Пширер отметил, что ряд баварских компаний нацелены на создание совместных предприятий с азербайджанскими компаниями.

"Для наших компаний очень важно найти в Азербайджане надежного партнера для долгосрочного сотрудничества. Наши компании не рассматривают другие страны только в качестве рынка для сбыта своей продукции, они заинтересованы в долгосрочном инвестировании и сотрудничестве. Азербайджан очень интересная страна для инвестиций и создания производства. Это также позволит создать в стране новые рабочие места", - отметил госсекретарь.

Отметим, что за последние 25 лет германские компании инвестировали в экономику Азербайджана 500 миллионов долларов. Кроме того, за этот же период инвестиции Азербайджана в экономику Германии превысили 100 миллионов долларов.

По данным Государственного таможенного комитета, товарооборот между Азербайджаном и Германией за первые четыре месяца 2017 года составил 260,75 миллиона долларов, что составило 4,66 процента общего торгового оборота Азербайджана.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)