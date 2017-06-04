Начинаются совместные военные учения Азербайджана, Турции и Грузии
2017-06-04 09:31 | www.oxu.az | 2
Турция, Азербайджан и Грузия проведут очередные совместные военные учения.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, военные учения будут проведены 4-14 июня.
В Минобороны Грузии сообщили, что в совместных учениях «Кавказский орел» будут принимать участие части спецназа ВС трех стран.
Цель учений – обмен опытом и знаниями, увеличение оперативного потенциала спецназа.
Отметим, учения подобного формата были проведены уже два раза.
Последние учения прошли в Турции.
A.M.