В России мужчина застрелил восемь человек

2017-06-04 10:20 | www.trend.az | 3

Мужчина застрелил восемь человек в поселке в Тверской области, он задержан, возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 8 человек – двух женщин и шести мужчин", - сказала Петренко.

Массовое убийство произошло в поселке Редкино Конаковского района, в садоводческом товариществе "50 лет Октября" на одном из мероприятий в результате бытового конфликта. Один из участников конфликта, "взяв дома оружие, расстрелял из него своих обидчиков и свидетелей".

Предположительно, стрелявший был электриком, которого позвали помочь по хозяйству, рассказал РИА Новости источник в местных правоохранительных органах.

По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина расследование данного дела поручено Главному следственному управлению СК России. В настоящее время нападавший задержан, в ближайшее время с ним будут проведены следственные действия.

На настоящий момент сформирована бригада следователей и криминалистов центрального аппарата СК России, которая направлена в Тверскую область.