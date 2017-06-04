Посольство Азербайджана в Великобритании изучает ситуацию в связи с терактами - МИД

2017-06-04 10:32 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в Великобритании находится в постоянном контакте с соответствующими структурами, выясняя наличие пострадавших азербайджанцев во время терактов в Лондоне, сообщили Trend в МИД Азербайджана.

"Посольство Азербайджана в Великобритании выясняет вопрос наличия своих граждан на месте совершения терактов в Лондоне, сотрудники посольства держат ситуацию под контролем" - сказали в пресс-службе МИД Азербайджана.

Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих.

30 человек госпитализировали после ночных терактов. Лондонская полиция полагает, что в ночных терактах в Лондоне погибли шесть человек.

Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.

(Автор: Эльмира Таривердиева)