Британские консерваторы могут потерять 18 мест в парламенте

2017-06-04 10:47 | www.apa.az | 4

Консерваторы могут сократить присутствие в парламенте на 18 мест после внеочередных выборов, назначенных на 8 июня.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют опубликованные данные очередного опроса компании YouGov.

“Премьер Тереза Мэй может выиграть 313 мест в парламенте”, — сообщает YouGov.

Консерваторы контролировали парламент прошлого созыва, располагая 330 местами. В пятницу опрос YouGov показал, что консерваторы могут выиграть 313 мест из 650 в парламенте.

В то же время опросы показывают рост популярности лейбористов: YouGov сообщает, что они смогут получить на выборах 261 место, в то время как накануне настроения избирателей позволяли им завоевать 257 мест.

Внеочередные всеобщие выборы в парламент Великобритании пройдут 8 июня по инициативе консервативного правительства. После того как граждане страны на референдуме проголосовали за выход Великобритании из Евросоюза, премьер-министр страны решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем необходимо единство в политическом Лондоне.