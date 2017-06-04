В Баку прошло мероприятие, посвященное 71-й годовщине Итальянской Республики (ФОТО)

2017-06-04 10:45 | www.trend.az | 5

БАКУ/Trend/ - В Баку прошло торжественное мероприятие, посвященное 71-й годовщине со дня рождением новой системы правления в Италии - в этот день в 1946 году Италия перестала быть монархией и перешла на республиканский строй правления. Как сообщает Trend, гостей вечера поприветствовал посол Италии в Азербайджане Джампаоло Кутилло.

По словам дипломата, уже 25 лет Италия и Азербайджан продолжают успешное стратегическое сотрудничество, основанное на трех постулатах -политический диалог, экономика и культура.

"Италия является важнейшим торговым партнером Азербайджана, мы намерены и далее углублять взаимовыгодное сотрудничество по всем направлениям" - сказал посол.

На мероприятии также выступил заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана Валех Алескеров, который поздравил правительство и народ Италии.

По его словам, Италии и Азербайджан являются надежными друзьями и партнерами на протяжении многих лет.

"Италия и Азербайджан уже многие годы развивают успешное экономическое сотрудничество, что является залогом успешного политического диалога" - отметил депутат.

Напомним, этим летом посол Джампаоло Кутилло завершает свою миссию в Азербайджане. С успешным завершением деятельности посла поздравил глава дипмиссии России в Азербайджане Владимир Дорохин, отметив его заслуги перед Азербайджаном и Италией, Дорохин пожелал своему коллеге дальнейших успехов в карьере.

Автор: Анаханум Хидаятова