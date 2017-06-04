Число пострадавших в давке в Турине выросло до тысячи

2017-06-04 11:18 | www.trend.az | 3

Более тысячи человек пострадали в давке, произошедшей на площади Сан-Карло в Турине во время финального матча Лиги Чемпионов, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

В финале в Кардиффе мадридский "Реал" обыграл туринский "Ювентус" со счетом 4:1. В Турине для болельщиков "Юве" организовали фан-зону, за игрой на большом экране следили более 20 тысяч зрителей. После третьего гола "Реала" в толпе был услышан хлопок, который вызвал у людей панику, началась давка.

По разным данным, причиной давки послужили взрывы нескольких петард или же обрушение на тротуар металлических ворот. Несколько человек, в том числе 4-летний ребенок, находятся в больницах города в критическом состоянии.