Более 1000 человек пострадали в Италии во время футбольного матча – ВИДЕО

2017-06-04 11:41 | www.oxu.az | 4

Более 1000 человек получили травмы вечером в субботу на центральной площади итальянского города Турина во время массового просмотра финала футбольной Лиги чемпионов.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Deutsche Welle.

Люди пострадали из-за спровоцированной паникой давки. Трансляцию матча между местным «Ювентусом» и мадридским «Реалом» на площади смотрели около 30 тыс. человек. Инцидент возник на 64-й минуте матча, после третьего гола «Реала». Хаос начался по до сих пор не выясненным причинам.

Местное издание La Stamps отмечает, что толкотня возникла после падения ограждения, когда фанаты пытались разойтись с площади. Отдельные свидетели говорят о громком звуке удара. Несколько репортеров сообщили, что кто-то в шутку крикнул «Бомба!».

A.M.