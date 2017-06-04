При пожаре в России погибли трое детей

2017-06-04 11:53 | www.apa.az | 3

Трое детей погибли на пожаре в частном доме в Волгоградской области.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

“Информация о пожаре в частном доме в хуторе Красноярский Котельниковского района области поступила в 07:50 мск. Через 34 минуты огонь был потушен, в 08:27 мск на месте ЧП были обнаружены трое погибших детей 2014, 2012 и 2010 годов рождения”, - сказал представитель ведомства.

По его словам, он пока не может сообщить других подробностей происшествия.

Проверка организована следственными органами регионального управления Следственного комитета. Об этом журналистам сообщила представитель Следственного управления СК РФ по Волгоградской области Наталия Куницкая.

“На место происшествие выехала следственно-оперативная группа. Организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение”, - сказала Куницкая.

“По предварительным данным, пожар произошел сегодня около 8 утра - загорелся кирпичный дом, расположенный в хуторе Красноярский. В это время там находились трое малолетних детей, в возрасте 3, 5 и 7 лет. Несмотря на то, что прибывшие незамедлительно пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание, спасти детей не удалось. Причины возгорания предстоит выясниться специалистам”, - сказала Куницкая.