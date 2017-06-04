Число погибших в результате стрельбы под Тверью увеличилось до девяти - ОБНОВЛЕНО

2017-06-04 12:16 | www.apa.az | 3

Следователи обнаружили на месте массового убийства в садоводческом товариществе в Конаковском районе Тверской области тело еще одной погибшей.

Как передает АПА, об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

“В ходе осмотра места происшествия на прилегающей к дому территории в одной из машин в багажном отсеке было обнаружено тело женщины с огнестрельными ранениями”, - сказала она. Всего, по предварительным данным, погибли девять человек.

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09.24

Следственный комитет Росси возбудил уголовное дело по факту убийства восьми человек в ходе конфликта в садоводческом товариществе в Тверской области.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

“Следственными органами Следственного комитета РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 8 человек: двух женщин и шести мужчин”, - сообщила она.

“По предварительным данным следствия, массовое убийство произошло в поселке Редкино Конаковского района в садоводческом товариществе “50 лет Октября” на одном из мероприятий в результате бытового конфликта. Один из участников конфликта, взяв дома оружие, расстрелял из него своих обидчиков и свидетелей”, - сообщила представитель СК.

По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина расследование уголовного дела поручено Главному следственному управлению СК России.

“Нападавший задержан. В ближайшее время с ним будут проведены следственные действия”, - сообщила Петренко.

На настоящий момент сформирована и направлена в Тверскую область бригада следователей и криминалистов центрального аппарата СК.