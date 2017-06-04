Путин выразил соболезнования британцам в связи с терактом

2017-06-04 12:27 | www.trend.az | 2

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования народу Великобритании в связи с терактом в Лондоне, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

"Путин глубоко соболезнует британцам и осуждает террористический акт, совершенный часами ранее в Лондоне", - сказал Песков.

"В ближайшее время президент направит телеграмму соболезнований премьер-министру Великобритании Терезе Мэй", - добавил пресс-секретарь.

В результате терактов в Лондоне погибли шесть, были госпитализированы 48 человек.