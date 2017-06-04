В Лондоне совершены три атаки: Множество убитых и раненых – ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2017-06-04 12:48 | www.oxu.az | 2

Число погибших в результате терактов в Лондоне увеличилось до семи человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила глава лондонской полиции Крессида Дик.

«На данный момент, к сожалению, подтверждена гибель семи человек. Согласно имеющейся информации, 48 человек получили ранения», - сказала она.

08:20

Полиция Лондона сообщила, что в британской столице произошли в субботу три инцидента с пострадавшими.

«Произошли три отдельных инцидента, есть пострадавшие. Террористическая активность не исключается. Все произошедшее расследуется».

Как передает Oxu.Az, об этом сказал РИА Новости высокопоставленный источник в Скотланд-Ярде.

Управление полиции Лондона подтвердило факт нападения с ножом на посетителей рынка района Боро, также ранее произошли инциденты на мосту «Лондон-бридж» и в районе Воксхолл. По сообщению неизвестный, вооруженный ножом, совершил нападение на ресторан недалеко от Лондонского моста, где ранее был совершен наезд на пешеходов, в результате нападения несколько человек ранены. По информации изданий Sun и Telegraph, нападение с ножом было совершено в ресторане Tito's рядом со станцией лондонского метро London Bridge. По данным очевидцев газеты Sun, из заведения выносили тела жертв.

Отметим, что полиция официально назвала инциденты на Лондонском мосту и рынке Боро терактами, инцидент в Воксхолле с ними не связан.

«В 00.25 инциденты на Лондонском мосту и рынке Боро были объявлены террористическими инцидентами. Инцидент на Воксхолле – нападение с ножом, и не связан с инцидентами на Лондонском мосту и рынке Боро», – сообщил Скотланд-Ярд в Twitter.

A.M.