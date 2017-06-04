Дженнифер Лопес показала себя без макияжа – ФОТО + ВИДЕО

2017-06-04 12:59 | www.oxu.az | 3

Дженнифер Лопес никогда не стеснялась публиковать в соцсетях снимки без макияжа. Она уверена, что природа женской красоты заключена во внутренней энергии и позитивном отношении к миру.

Как передате Oxu.Az со ссылкой на СМИ, певица в очередной раз доказала, что ей нечего скрывать от поклонников, и они должны знать, как выглядит их кумир до выхода на сцену.

Лопес опубликовала короткое видео незадолго до своего выступления. Она предстала в ненакрашенном виде, что вызвало положительную реакцию среди пользователей сети. Они принялись хвалить знаменитость, считая, что ей нужно чаще делиться подобного рода постами. По их мнению, Дженнифер выглядит невероятно обворожительной и милой. Видео, кстати, уже посмотрели больше трех миллионов раз.

«В общем, это то, как все выглядит незадолго до шоу. Никакого макияжа, никакой укладки – ничего. Только пытаюсь морально настроиться», – сообщила Дженнифер в коротком видеофрагменте.

Фолловеры написали, что бойфренду звезды, Алексу Родригесу очень повезло, ведь, по словам поклонников певицы, она прекрасна и во время появления на красной дорожке, и в обычной домашней обстановке.

A.M.