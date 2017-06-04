На востоке Турции ликвидированы восемь террористов

2017-06-04 13:05 | www.trend.az | 4

В ходе антитеррористической операции в восточной турецкой провинции Карс ликвидированы восемь террористов РПК, передает Анадолу со сслыкой на губернатора провинции Рахми Доган.

Операция была начата сотрудниками сил безопасности Турции при поддержке авиации.

«Часть террористов бежала, и пытается скрыться. Ведется погоня. Операция продолжается в районах Чемче и Мадур», - отметил губернатор Карса.

Террористическая организация РПК совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.

Несмотря на попытки Турции найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PПK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения.

С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тыс. террористов PПK.

США и Европейский союз внесли PПK в списки террористических организаций.