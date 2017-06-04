США оповестили Турцию о начале операции в Ракке

2017-06-04 13:14 | www.trend.az | 5

США поставили в известность власти Турции о начале операции по освобождению сирийского города Ракка от террористов ИГИЛ, сообщил премьер-министр Бинали Йылдырым, передает Анадолу.

На встрече с группой представителей СМИ в резиденции «Чанкая» в Анкаре, Йылдырым отметил, что операция началась в ночь со 2 на 3 июня 2017 года. «Информация о проведении операции доведена до сведения Анкары еще до ее начала», - отметил Йылдырым.

По его словам, Турция отвергает методы, к которым прибегли США для освобождения Ракки.

«Мы неоднократно на самых различных уровнях доводили до сведения американской стороны свою обеспокоенность относительно планирования операции в Ракке. Однако в ответ в Вашингтоне уверяли, что у них нет другого выбора, и они вынуждены сотрудничать с сирийскими ответвлениями РПК», - сказал турецкий премьер.

При этом американская сторона пообещала Анкаре, что контакты с PYD и YPG не будут долгосрочными, и являются результатом «тактического сотрудничества».

«Вашингтон также гарантировал Анкаре, что оружие, поставленное в Сирию, не попадет к террористам на территорию Турции», - добавил Йылдырым.

Премьер-министр подчеркнул, что стратегия Анкары неизменна: «Любая угроза национальной безопасности Турции будь то внутри страны либо за рубежом будет устранена. Совсем неважно, как именно называют себя террористы, для нас все они равны. И мы не остановимся до их полного уничтожения. Так было раньше, так будет и впредь».