Başbakan Yıldırım: Rakka operasyonu başlatıldı

2017-06-04 13:20 | www.trend.az | 1

Başbakan Binali Yıldırım, dün Çankaya Köşkü'nde medya temsilcileriyle bir araya geldiği, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un da hazır bulunduğu iftarda, ramazan ayının millete, İslam alemine huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diledi.

Geçen hafta hayatını kaybeden Yeni Şafak gazetesi yazarı Akif Emre ile damadı tarafından bıçaklanarak öldürülen Yeni Akit gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'e Allah'tan rahmet, ailesi ve okurlarına başsağlığı dileyen Yıldırım, "Akif Emre, sadece bir yazar değil aynı zamanda kaleminden mazlum coğrafyanın sesini duyuran önemli bir düşünce insanıydı. Kadir Demirel de mesleğine aşık bir insandı. Her ikisinin de mekanı cennet olsun." şeklinde konuştu.

Medya mensuplarıyla siyasetçilerin kaderlerinin, hayatlarının ve mesailerinin benzer olduğunu söyleyen Yıldırım, "Birbirimize çok ihtiyacımız var. Medyasız siyaset, siyasetsiz de medya herhalde düşünülemez." ifadesini kullandı.

Yazılı, görsel, işitsel medya mecralarının, uzun yıllardır siyaset alemini vatandaşlara anlatmaya çalıştığını vurgulayan Yıldırım, gazetelerin, uzun seneler iletişim dünyasının, dünyada ve Türkiye'de amiral gemisi olmayı sürdürdüğünü, daha sonra radyonun ve "ajans dinleme" deyiminin medya literatürüne girdiğini anlattı.

Yıldırım, günümüzde ise televizyon, sosyal medya ve internetin, iletişimin en önemli aracı haline geldiğine işaret etti.

"Şimdi her olay anında, saniyelerle duyurulabiliyor." ifadelerini kullanan Yıldırım bunun siyasetçilerin işini zorlaştırdığını belirtti.

Yıldırım, "Önce bilen biz değil, siz oluyorsunuz. Önce bilince tabii olayın takdimi, gelişimi, yankıları da ona göre farklı oluyor. Gelişen dünyaya bizim de kendimizi değiştirerek uyarlamamız lazım. Bunu yapmaya çalışıyoruz. 15 yıl içinde siz bizi, biz sizi yakından takip ettik, birbirimizi yakından tanıma fırsatımız oldu. Medya sektörünün çalışanlarına, görsel, yazılı medyaya yönelik birçok yasal düzenleme yapıldı." dedi.

"Merak edilecek bir konu değil"

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, "Yeni dönemde nasıl bir AK Parti göreceğiz? Kabine revizyonu yakın zamanda gündeminizde var mı?" sorusuna, "Burada kabineye girme arzusunda olan var mı? O halde merak edilecek bir konu değil." karşılığını verdi.

Yıldırım, "Kabine revizyonu önümüzdeki ay içinde olmayacak gibi mi yoksa yeni bir sürpriz mi yapacaksınız?" sorusu üzerine, "Kabine değişikliği konuşulmaz, bir gün bakarsınız değişmiş." ifadesini kullandı.

Rakka operasyonu

Rakka operasyonuna ilişkin değerlendirmesi sorulan Yıldırım, "2 Haziran'ı 3 Haziran'a bağlayan gece daha önce planlanan Rakka operasyonu başlatıldı. Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri gerekli bilgilendirmeyi operasyon öncesinde yaptı." dedi.

Rakka operasyonunda Türkiye'nin, ABD'nin uyguladığı yönetimi tasvip etmediğini, bunun bir sır olmadığını vurgulayan Yıldırım, "Bu konuda her düzeyde rahatsızlığımızı ifade ettik ancak onlar bize, 'Bunun bir seçim olmadığını, mecburiyet olduğunu ve bu operasyon sonrası PYD/YPG ile ilişkilerin uzun süreli devam ettirilmeyeceğini, taktiksel bir iş birliği olduğunu' ifade ettiler ve bize gereken güvenceleri verdiler. Verilen güvence ne? Burada kullanılacak silahların daha sonra ülkemizde terör gruplarının eline geçmemesi ve terör faaliyetlerinde güvenlik güçlerimize, vatandaşlarımıza karşı kullanılma ihtimalinin doğmaması. Bunu özellikle takip edeceklerini ifade ettiler." değerlendirmelerinde bulundu.

Yıldırım, sürecin yakından takip edildiğine, tedbirlerin alındığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bizim değişmeyen bir stratejimiz var, ülkemizi tehdit eden terör grupları ister yurt içinde isterse yurt dışında olsun, adı da ne olursa olsun PKK/PYD/YPG, DEAŞ, DHKP-C, ne kadar örgüt varsa hepsi bizim için aynıdır, hedeftir. Yurt içinde gerektiğinde yurt dışında, ülkemizin, insanımızın güvenliği için gereken adımları atmaktan çekinmeyiz, geri durmayız. Bunu geçmişte de yaptık, bundan sonra da icap ederse yaparız." ifadelerini kullandı.

Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazası

Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazası hatırlatılarak, "Helikopterde engel tanıma sistemi neden tamamlanamadı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Milletçe üzüldük, bu üzüntüyü sadece aileler yaşamadı, millet topyekun yaşadı. Tabii bu kazaların olmaması gerekir. Bu bahsettiğimiz engel tanıma sistemi uzun yıllardır, haklısınız, savunma sanayisinin gündeminde olmuş, birkaç sefer de ihale yapılmış, iptal edilmiş. Bunun sebebi, bürokrasi ve firmaların kendi aralarında sonuca rıza göstermemesinden kaynaklanan anlaşmazlıklar. Bunların hiçbiri bahane olmamalı. Ben Milli Savunma Bakanı'na 'Gerekirse doğrudan temin suretiyle bu işi hemen halledin' dedim. Yani ihale olunca tekrar uygun fiyat verdi, vermedi, onlar maalesef bizim kamu mevzuatında zamanı adeta israf eden bir süreç. Birçok işte buna rastlıyoruz. Memur da mevzuata aykırı iş yapmaktan çekiniyor, dolayısıyla sonuç da istenen zamanda elde edilemiyor. Bu tip acil alımlara güvenlik gerekçesiyle muafiyet uygulayacağız ve doğrudan temin cihetine giderek bunu alacaklar. Bu konuda gerekli talimatları verdik."

Kaynak: AA