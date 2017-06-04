Премьер-министр Турции: США проинформировали о начале операции по освобождению Ракки

2017-06-04 13:42 | www.apa.az | 3

США проинформировали Турцию о начале проведения в ночь со 2 на 3 июня операции по освобождению сирийского города Ракка от боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Как передает АПА со ссылкой на газета “Milliyet”, об этом сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

“Ночью со 2 на 3 июня началась планировавшаяся ранее операция в Ракке. США в связи с этим проинформировали нас перед ее началом. Не секрет, что мы не одобряем избранный США метод ведения этой операции. Но они (США) сообщили нам, что это не вопрос выбора, а необходимость и после окончания операции не будут долго взаимодействовать с ПЙД/ЙПЭ", - привела его слова газета Milliyet.

“Они заявили, что это (сотрудничество с ПЙД/ЙПЭ) является тактической необходимостью и дали нам все необходимые заверения. Заверения касаются того, что после операции оружие, используемое в операции, не перейдет в руки террористических группировок, действующих в нашей стране. И США заверили, что будут пристально следить за тем, чтобы не появилась вероятность нападения на наши силы безопасности и граждан”, - подчеркнул премьер.