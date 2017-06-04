Отряды "Демократических сил" взяли дамбу на подступах к Ракке

2017-06-04 13:59 | www.trend.az | 3

Отряды "Сирийских демократических сил" отбили у террористов ИГ дамбу Баас на подступах к сирийской Ракке, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

"Демократические силы" действуют при поддержке международной коалиции во главе с США и готовятся в ближайшее время штурмовать главный сирийский оплот террористов Ракку. Официальный Дамаск считает их действия незаконными.

"Дамба была полностью освобождена", - заявил официальный представитель курдских отрядов самообороны YPG, составляющих основу "Демократических сил", Нури Махмуд.

Дамба Баас находится в 22 километрах от Ракки. Как отмечает агентство, отряды SDF теперь контролируют все три крупных дамбы на реке Евфрат.