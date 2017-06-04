Мэй: последние три теракта в Великобритании не связаны между собой

2017-06-04 14:02 | www.apa.az | 2

Последние три теракта не связаны, но страна стоит перед лицом новой угрозы.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в связи со совершенными накануне в Лондоне терактами.

“С точки зрения планирования и исполнения последние теракты не связаны, - сказала премьер во время специального обращения на Даунинг-стрит. - Но мы считаем, что столкнулись с новой тенденцией, потому что терроризм порождает терроризм, исполнители вдохновляются на совершение атак не только после годов планирования и подготовки, и даже не когда одинокие волки ищут вдохновение в интернете, но когда одни террористы копируют действия других”.

С 22 марта в Великобритании были предотвращены пять террористических актов, рассказала Мэй.

“Службы безопасности и разведки и полиция предотвратили пять вероятных инцидентов с момента теракта в Вестминстере в марте”, - сказала она.