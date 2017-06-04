Ильхам Алиев выразил соболезнования премьер-министру Великобритании

2017-06-04 14:47 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования премьер-министру Великобритании Терезе Мэй в связи с терактами в Лондоне.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в послании отмечается, что теракты в Лондоне потрясли главу Азербайджанского государства.

«Это кровавое событие еще раз подтверждает необходимость и важность решительной и последовательной борьбы с терроризмом во всех его проявлениях. Выражаем вам нашу скорбь и соболезнования, желаем скорейшего выздоровления пострадавших», - говорится в сообщении.

A.M.