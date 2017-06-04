Трамп после теракта в Лондоне призвал покончить с политкорректностью

2017-06-04 16:10 | www.apa.az | 4

Президент США Дональд Трамп считает, что пора перестать быть политически корректными в вопросах обеспечения безопасности.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, c подобным заявлением глава Белого дома выступил, говоря о терактах в Лондоне, унесших минувшей ночью жизни не менее семи человек.

“Мы должны перестать быть политкорректными, стоит заняться организацией безопасности наших граждан. Если мы не станем умнее, все будет только хуже”, - написал Трамп в Twitter.