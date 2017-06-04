Азербайджанский министр помещен в реанимацию - ОБНОВЛЕНО
2017-06-04 17:44 | www.apa.az | 4
Состояние министра энергетик Натига Алиева стабильно тяжелое.
Как сообщили АПА в Центральной больнице нефтяников, во время госпитализации министра его состояние было тяжелым.
В настоящее время он находится в отделении реанимации. Он прошел стендирование сосудов сердца. Для дальнейшего лечение проводится консилиум с участием местных и зарубежных врачей.
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15.13
Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев госпитализирован.
Как передает АПА, министр был размещен вчера утром в Центральную больницу нефтяников.
Отмечается, что у министра проблемы с сердечнососудистой системой. В больнице подтвердили, что Н.Алиев находится в отделении реанимации.