Азербайджанский министр помещен в реанимацию - ОБНОВЛЕНО

2017-06-04 17:44 | www.apa.az | 4

Состояние министра энергетик Натига Алиева стабильно тяжелое.

Как сообщили АПА в Центральной больнице нефтяников, во время госпитализации министра его состояние было тяжелым.

В настоящее время он находится в отделении реанимации. Он прошел стендирование сосудов сердца. Для дальнейшего лечение проводится консилиум с участием местных и зарубежных врачей.

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15.13

Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев госпитализирован.

Как передает АПА, министр был размещен вчера утром в Центральную больницу нефтяников.

Отмечается, что у министра проблемы с сердечнососудистой системой. В больнице подтвердили, что Н.Алиев находится в отделении реанимации.