Последние слова 10-летнего Этибара: «Иду убивать себя» – ОБНОВЛЕНО

2017-06-04 15:46 | www.oxu.az | 4

В Миль-Муганском канале спасатели нашли тело 10-летнего жителя села Гаралар Саатлинского района Этибара Фараджева.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, мальчик пропал два дня назад. Перед своим исчезновением он исписал стены дома фразами «Иду убивать себя».

Позже спасатели обнаружили у берега канала ботинок ребенка. Тело ребенка было обнаружено в трех километрах по течению от предполагаемого места самоубийства.

03.06.2017 (15:15)

В Центр управления кризисными ситуациями МЧС поступил сигнал о том, что в Саатлинском районе в селе Гаралар в Главный Муганский канал упал ребенок. Спасатели МЧС в настоящее время ведут поиски ребенка, сообщает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az.

Как стало известно, пропал 10-летний Этибар Фараджев. Он поссорившись с матерью, написал на заборе дома, что покончит жизнь самоубийством. После этого ребенок пропал. В одном километре от дома Фараджевых в Миль-Муганском канале был найден башмак ребенка. В связи с этим допускается возможность самоубийства ребенка.

К поискам ребенка приступили водолазы МЧС. Правоохранительные органы начали проверку по факту пропажи Э.Фараджева.

С.Б.

