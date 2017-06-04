Роналду забил 600-й гол в карьере

2017-06-04 16:18 | www.oxu.az | 4

Второй гол в ворота Ювентуса в финале Лиги чемпионов стал юбилейным для вингера Реала Криштиану Роналду.

В финальном поединке Лиги чемпионов Роналду забил в ворота Джанлуиджи Буффона 2 мяча, а Реал обыграл Ювентус со счетом 4:1.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Второе взятие ворот Старой Синьоры стало для Роналду юбилейным – 600-м в карьере. Португалец забил 5 мячей за лиссабонский Спортинг, 71 – за сборную Португалии, 118 – за Манчестер Юнайтед и 406 – за Реал.

Благодаря этому дублю Роналду стал лучшим бомбардиром завершившегося турнира, в последний момент обойдя Лионеля Месси. Криштиану завоевал это звание 5-й, рекордный раз подряд. Также он был признан лучшим игроком финала.

A.M.