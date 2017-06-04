В Лондоне задержали 12 человек по делу о теракте – ОБНОВЛЕНО
2017-06-04 16:52 | www.oxu.az | 4
Полицейские задержали 12 человек по подозрению в причастности к теракту в Лондоне.
Как отмечает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Скотланд-Ярд.
«Задержания произведены в ходе операции в Баркинге на востоке Лондона», – говорится в заявлении полиции.
Сейчас спецслужбы проводят обыск в доме одного из террористов.
16:00
Лондонская полиция проводит спецоперацию в районе Баркинг на востоке британской столицы.
Как отмечает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Daily Express.
По ее данным, стражи порядка проводят рейд в многоквартирном доме. Несколько человек задержаны.
Глава британского МВД Эмбер Радд сообщила о проведении операции, связанной с ночными терактами в центре города, однако не уточнила, где именно она проводится.
A.M.