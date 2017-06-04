Азербайджанский министр размещен в реанимацию – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-06-04 17:50 | www.oxu.az | 4

Состояние министра энергетик Натига Алиева стабильно тяжелое.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Центральной больнице нефтяников.

Во время госпитализации министра его состояние было тяжелым.

В настоящее время он находится в отделении реанимации. Он прошел стендирование сосудов сердца. Для дальнейшего лечение проводится консилиум с участием местных и зарубежных врачей.

15:36

Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев госпитализирован.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, министр был размещен вчера утром в Центральную больницу нефтяников.

Отмечается, что у министра проблемы с сердечнососудистой системой. В больнице подтвердили, что Н.Алиев находится в отделении реанимации.

A.M.