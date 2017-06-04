Ученые предупредили, что таблетки снотворного вредят организму не меньше сигарет‍

2017-06-04 18:02 | www.oxu.az | 4

Специалисты из Университета Аризоны (США) утверждают, что снотворные таблетки вредны для человека не меньше, чем табак. Они пришли к выводу, что употребление таких препаратов можно приравнять к выкуриванию одной пачки сигарет в день.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Газета DAILY.

Снотворные таблетки представляют такую же угрозу для здоровья человека, как и привычка выкуривать одну пачку сигарет в день. Снотворное, особенно транквилизаторы, вызывает физическую зависимость. Со временем человек приходит к тому, что чем чаще он принимает такие препараты, тем ему больше их нужно, чтобы уснуть.

Ученые из Университета Аризоны предлагают заменять их короткими промежутками интенсивных физических нагрузок, стало известно интернет-порталу wordyou.ru. Эксперименты показали, что эти нагрузки вызывают желанную усталость и ощущение сонливости, которые и погружают людей в сон безо всяких таблеток.

Что же касается снотворных, то исследования показывают, что они вызывают спутанность сознания, замедленную реакцию и нарушения баланса. Такие таблетки лишь создают иллюзию отдыха, на самом деле после их приёма силы не восстанавливаются.

Человеку становится все труднее сосредоточится, а это как раз и может привести к травмам и переломам. Степень вреда, наносимого снотворными нервной системе можно приравнять к курению. Ведь из-за подобных таблеток увеличивается риск образования опухолей.

В настоящее время большей популярностью начали пользоваться так называемые Z-лекарства, которые, как считается, менее вредны, пишет интернет-портал wordyou.ru. Однако американские ученые выяснили, что такие средства от бессонницы увеличивают риск инфаркта.

A.M.