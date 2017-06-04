Состояние 21 пострадавшего при теракте в Лондоне критическое

2017-06-04 20:01 | www.apa.az | 4

Состояние 21 пострадавшего в результате теракта в Лондоне оценивается как критическое.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении национальной службы здравоохранения Англии.

"Национальная служба здравоохранения Англии заявляет, что 21 человек из числа пострадавших при теракте у Лондонского моста остается в критическом состоянии", — говорится в сообщении на официальной странице агентства в Twitter.

В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова.

Полиция задержала 12 человек по подозрению в причастности к теракту в Лондоне, сообщил Скотланд-Ярд.