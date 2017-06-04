Cтали известны имена пострадавших при ДТП в Геранбое - ОБНОВЛЕНО

2017-06-04 22:16 | www.apa.az | 4

Cтали известны имена шести пострадавших при дорожно-транспортном происшествии, произошедшим на автомагистрали Баку-Газах.

Как передает западное бюро АПА, в результате столкновения легковых автомобилей марок «ВАЗ 21 06» и «ВАЗ 21015», произошедшем в поселке Делимеммедли Геранбойского района травмы различной степени тяжести получили водители транспортных средств – житель города Гянджа Алиев Вугар (1989 г.р.) и житель селе Гарадаглы Геранбойского района Мовлаев Борис (1982 г.р.), а также пассажиры – жители села Гарадаглы Мовлаева Света (1985 г.р.), Мовлаева Афсана (2006 г.р.),Мовлаева Айсель (2009 г.р.) и Джафаров Мурвет (1985 г.р.).

Состяние Мовлаевой Афсаны и Мовлаевой Айсель оценивается как удовлетворительное, остальных - средне тяжелое.

По факту ведется расследование.

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21:42

На территории поселка Делимеммедли Геранбойского района произошло тяжелое ДТП.

Как передает западное бюро АПА, по предварительным данным в результате столкновения двух легковых автомобилей «ВАЗ» 5 человек получили ранения.

Пострадавшие доставлены в городскую больницу Скорой помощи Гянджи.

По факту ведется расследование.