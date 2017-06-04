В Кельне скоростной поезд сошел с рельсов

2017-06-04 18:31 | www.oxu.az | 3

Скоростной междугородний поезд сошел с рельсов в немецком городе Кельн в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, по данным железнодорожного концерна Deutsche Bahn, инцидент произошел в воскресенье утром. В поезде находился лишь машинист, он не пострадал.

Сообщается, что в результате схода поезда с рельсов были заблокированы пути. Железнодорожное сообщение частично приостановлено.

A.M.