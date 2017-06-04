Трамп призвал покончить с политкорректностью

2017-06-04 20:00 | www.oxu.az | 3

Президент США Дональд Трамп считает, что пора перестать быть политически корректными в вопросах обеспечения безопасности.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, c подобным заявлением глава Белого дома выступил, говоря о терактах в Лондоне, унесших минувшей ночью жизни не менее семи человек.

«Мы должны перестать быть политкорректными, стоит заняться организацией безопасности наших граждан. Если мы не станем умнее, все будет только хуже», - написал Трамп в Twitter.

Н.О.