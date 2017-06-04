Президент Азербайджана выразил соболезнования премьеру Великобритании

2017-06-04 14:50 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования премьер-министру Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезе Мэй.

"Глубоко потрясены известием о гибели и ранении людей в результате теракта, совершенного в Лондоне.

Это кровавое событие еще раз подтвердило, что терроризм является ужасным злом, необходимость и важность решительной и последовательной борьбы со всеми его проявлениями.

Разделяя Вашу скорбь в связи со случившейся трагедией, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнование Вам, семьям и близким погибших, всему народу Соединенного Королевства, желаю скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим", - говорится в соболезновании главы государства.