На Эйфелевой башне погасят огни в память о жертвах теракта в Лондоне

2017-06-04 15:52 | www.trend.az | 2

Одна из главных парижских достопримечательностей - Эйфелева башня - погасит свои огни в ночь на понедельник в память о жертвах субботнего теракта в британской столице, передает РИА Новости.

Об этом заявила мэр французской столицы Анн Идальго.

"В память о жертвах теракта в Лондоне Эйфелева башня погасит свои огни сегодня ночью с 00.45" - написала Идальго в Twitter.

Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих.

При теракте погибли семь человек, 48 пострадали. Трое террористов ликвидированы полицией.

Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.