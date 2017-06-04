Умер Хуан Гойтисоло
2017-06-04 20:30 | www.oxu.az | 3
Известный испанский писатель Хуан Гойтисоло скончался в марокканском городе Марракеш, сообщает Oxu.Az со ссылкой на газета El País.
В последние месяцы состояние здоровья 86-летнего писателя ухудшилось, несколько раз его отправляли в больницу.
Гойтисоло, писавший на испанском и каталанском языках, родился в Барселоне, но большую часть своей жизни прожил во Франции, а после смерти супруги в 1996 году поселился в Марокко. Он считался одним из наиболее влиятельных испанских интеллектуалов.
Гойтисоло автор таких произведений, как «Печаль в раю», «Ловкость рук», «Прибой», «Цирк», «Остров», «Всё те же слова», «Особые приметы», «Перед занавесом» и другие.
Н.О.