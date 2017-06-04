В Грузии заключенных разделят на курящих и некурящих

2017-06-04 20:45 | www.oxu.az | 3

В грузинских тюрьмах заключенных разделят на камеры для курящих и некурящих.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается на сайте министерства по исполнению наказаний и пробации Грузии.

«Цель осуществленных изменений - оградить некурящих от вредного воздействия табачного дыма», — говорится в тексте документа.

Приказ главы ведомства вступил в силу с момента подписания.

Парламент Грузии в конце мая утвердил поправки в антитабачное законодательство, в соответствие с которыми в стране поэтапно будут введены новые ограничения на потребление табака и табачных изделий.

Н.О.