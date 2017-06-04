МИД Турции решительно осудил теракты в Лондоне

2017-06-04 15:57 | www.trend.az | 2

МИД Турции решительно осудил теракты на мосту Лондон-бридж и на рынке Боро-маркет в центре британской столицы, передает Анадолу.

«Турция и турецкий народ, неоднократно подвергавшийся подобным атакам, разделяет боль британского народа. Как и до сегодняшнего дня Турция солидарна с Великобританией и продолжит оказывать ей всяческую поддержку в борьбе с терроризмом»,- говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД также выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления раненым в результате терактов.