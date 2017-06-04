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В Лондоне задержали 12 человек по делу о теракте

2017-06-04 16:35 | www.trend.az | 3

Полицейские задержали 12 человек по подозрению в причастности к теракту в Лондоне, передает РИА Новости со ссылкой на Скотланд-Ярд.

"Задержания произведены в ходе операции в Баркинге на востоке Лондона", - говорится в заявлении полиции.

Сейчас спецслужбы проводят обыск в доме одного из террористов.

В ночь на воскресенье трое террористов устроили атаку в центре города - сначала они на микроавтобусе врезались в толпу на Лондонском мосту, затем вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Жертвами атак стали семь человек, еще 48 получили ранения. Полиция нейтрализовала нападавших за восемь минут. Британские власти квалифицировали произошедшее как теракт.

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