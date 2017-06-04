Самые популярные снимки Instagram за май – ФОТО

2017-06-04 21:00 | www.oxu.az | 3

Самые популярные снимки Instagram, сделанные путешественниками, экстремалами и любящими мамами, удивляют необычным содержанием, яркостью и скрытым контекстом. Лучшие из них каждый месяц публикуют на официальной странице приложения. Каждого обновления ждут более 223 миллионов пользователей всего мира.

Oxu.Az со ссылкой на «Лента.ру» представляет лучшие из майских кадров.

Фото: @franmart_

Франа Марта, фотографа из испанской Малаги, всегда тянуло к охристым и медным тонам. Поэтому он переехал в Шотландию, в природе и пейзажах которой нашел свои любимые оттенки.

Фото: @allthatisshe

Жительница Великобритании Доминик сфотографировалась со своими дочерьми перед завтраком в постели.

Фото: @reagandoodle

Сэнди Свиридофф сняла своего приемного внука и лабрадудля по кличке Риган во время занятий йогой.

Фото: @tongorostudio

29-летняя Сара Диуф создала собственный бренд доступной одежды в Африке. Сара родилась во Франции, но переехала в Дакар (Сенегал), где открыла свое первое ателье. Она верит в силу страны и призывает жителей вкладывать все усилия в осуществление своей мечты.

Фото: @sarahwilkerson

Снимок сделала фотограф, адвокат, писательница и мать четырех детей Сара Уилкерсон. «Просто обычный и прекрасный хаос в конце дня», — написала она.

Фото: @halluci_nantes

Фотограф из Франции Паскаль Форту сняла наездника на закате.

Фото: @2ndfloorguy

Фотограф Рэнди Хэрон снял Манхэттен (боро Нью-Йорка) с высоты птичьего полета.

Фото: @carlaeez

Фотограф по имени Карла сфотографировала своего сына.

Фото: @steffimarla

Стефани хотела запечатлеть чувство, «когда человеку море по колено».

Фото: @khairulazmas

Светящиеся ступени, которые ведут в один из торговых центров Сингапура.

Фото: @max_et_louise

Собаки из Лиссабона (Португалия) по кличке Макс и Луиза наслаждаются купанием.

Фото: @johanboeuf

Йохан Корминбойф во время пешего путешествия из Швейцарии к Доломитовым Альпам. Мужчина решился на авантюру вместе со своими друзьями. «Я работаю дизайнером, и у меня не хватает времени в ходе рабочей недели насладиться моментом. Но в такие секунды, как эта, я чувствую себя живым», — сказал он.

Фото: @gabrielbouys

Фотограф Габриэль Бойс узнал об Instagram от своей дочери. Он работает во Франции как фотожурналист и ежедневно делает множество кадров для СМИ. Но в своей странице в соцсети мужчина сам отбирает контент и чувствует полную свободу как творец. «Приложение напоминает мне, что фотография может быть веселым занятием», — сказал он.

Фото: @gafarsonn

Поклонник аниме Нижат Гафарсон заметил девочку с собакой в одном из парков Вены и сразу вообразил рассказ о принцессе с ее четвероногим компаньоном.

Фото: @serkanncolak

Фотограф Серкан Колак из турецкого Измира снял свою дочь, которая играла с зеркалом.

Фото: @nineoutoften

«Мне нравится, как тени падают на стену во время заката», — сказал житель Берлина Стефан Тартзер. Он посетил местный воскресный рынок и попытался запечатлеть расслабленную атмосферу, которая царит там в конце дня.

Фото: @johnbam_

Снимок новобрачных с воздушными шариками сделал в южно-корейской провинции Чеджудо фотограф Джонгбиом Ли.

С.С.

