Самые популярные снимки Instagram за май – ФОТО
2017-06-04 21:00 | www.oxu.az | 3
Самые популярные снимки Instagram, сделанные путешественниками, экстремалами и любящими мамами, удивляют необычным содержанием, яркостью и скрытым контекстом. Лучшие из них каждый месяц публикуют на официальной странице приложения. Каждого обновления ждут более 223 миллионов пользователей всего мира.
Oxu.Az со ссылкой на «Лента.ру» представляет лучшие из майских кадров.
Фото: @franmart_
Франа Марта, фотографа из испанской Малаги, всегда тянуло к охристым и медным тонам. Поэтому он переехал в Шотландию, в природе и пейзажах которой нашел свои любимые оттенки.
Фото: @allthatisshe
Жительница Великобритании Доминик сфотографировалась со своими дочерьми перед завтраком в постели.
Фото: @reagandoodle
Сэнди Свиридофф сняла своего приемного внука и лабрадудля по кличке Риган во время занятий йогой.
Фото: @tongorostudio
29-летняя Сара Диуф создала собственный бренд доступной одежды в Африке. Сара родилась во Франции, но переехала в Дакар (Сенегал), где открыла свое первое ателье. Она верит в силу страны и призывает жителей вкладывать все усилия в осуществление своей мечты.
Фото: @sarahwilkerson
Снимок сделала фотограф, адвокат, писательница и мать четырех детей Сара Уилкерсон. «Просто обычный и прекрасный хаос в конце дня», — написала она.
Фото: @halluci_nantes
Фотограф из Франции Паскаль Форту сняла наездника на закате.
Фото: @2ndfloorguy
Фотограф Рэнди Хэрон снял Манхэттен (боро Нью-Йорка) с высоты птичьего полета.
Фото: @carlaeez
Фотограф по имени Карла сфотографировала своего сына.
Фото: @steffimarla
Стефани хотела запечатлеть чувство, «когда человеку море по колено».
Фото: @khairulazmas
Светящиеся ступени, которые ведут в один из торговых центров Сингапура.
Фото: @max_et_louise
Собаки из Лиссабона (Португалия) по кличке Макс и Луиза наслаждаются купанием.
Фото: @johanboeuf
Йохан Корминбойф во время пешего путешествия из Швейцарии к Доломитовым Альпам. Мужчина решился на авантюру вместе со своими друзьями. «Я работаю дизайнером, и у меня не хватает времени в ходе рабочей недели насладиться моментом. Но в такие секунды, как эта, я чувствую себя живым», — сказал он.
Фото: @gabrielbouys
Фотограф Габриэль Бойс узнал об Instagram от своей дочери. Он работает во Франции как фотожурналист и ежедневно делает множество кадров для СМИ. Но в своей странице в соцсети мужчина сам отбирает контент и чувствует полную свободу как творец. «Приложение напоминает мне, что фотография может быть веселым занятием», — сказал он.
Фото: @gafarsonn
Поклонник аниме Нижат Гафарсон заметил девочку с собакой в одном из парков Вены и сразу вообразил рассказ о принцессе с ее четвероногим компаньоном.
Фото: @serkanncolak
Фотограф Серкан Колак из турецкого Измира снял свою дочь, которая играла с зеркалом.
Фото: @nineoutoften
«Мне нравится, как тени падают на стену во время заката», — сказал житель Берлина Стефан Тартзер. Он посетил местный воскресный рынок и попытался запечатлеть расслабленную атмосферу, которая царит там в конце дня.
Фото: @johnbam_
Снимок новобрачных с воздушными шариками сделал в южно-корейской провинции Чеджудо фотограф Джонгбиом Ли.