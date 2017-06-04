Власти Грузии не поддаются провокации проармянских сил - депутат

2017-06-04 16:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сегодня армянская пресса и зарубежные СМИ и организации, находящиеся под влиянием армянского лобби, пытаются защищать Афгана Мухтарлы, очернить имидж Азербайджана, а также оказать давление на власти Грузии. Об этом Trend в воскресенье сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Бахтияр Садыгов.

По его словам, Афган Мухтарлы среди тех, кто ведет антиазербайджанскую пропаганду под влиянием этих лиц.

"К сожалению, некоторые антиазербайджанские силы выступают в защиту подобных преступных лиц, делают несправедливые призывы, выдвигают на первый план его деятельность в качестве журналиста. Однако, на самом деле это не так. Совершение преступления Афганом Мухтарлы, его обвининение конкретной статьей Уголовного Кодекса Азербайджана является известным. Афган Мухтарлы обвиняется по этим статьям и это дело будет рассмотрено судом. И совершение им этого преступления выяснится после судебного разбирательства", - сказал депутат.

По словам Бахтияра Садыгова, защита Афгана Мухтралы армянами свидетельствует о том, что у него были сильные взаимодействия с армянскими и проармянскими силами.

"Согласно законодательству Азербайджана, получение азербайджанскими гражданами гранта из зарубежных стран запрещено. Но эти лица, получая определенными путями гранты из-за рубежа, ведут пропаганду против Азербайджана. Поэтому, при аресте этих лиц, их защищают антиазербайджанские силы. Правоохранительные органы Азербайджана предотвращают подобные явления. Разрушение антиазербайджанской сети в Грузии, армянские медиа пытаются преподнести как явления "наносящие урон имиджу Грузии", как "провокацию" Азербайджана против Грузии. Тем самым они преследуют намерения нарушить дружеские отношения между двумя странами и народами. Но и власти, и граждане Грузии не поддаются этой провокации", - отметил депутат.