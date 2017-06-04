Фонд Гейдара Алиева организовал мероприятие для детей с ограниченными возможностями – ФОТО

2017-06-04 21:45 | www.oxu.az | 2

Воспитанники республиканской специальной школы-интерната номер 3 для детей с ограниченными возможностями здоровья в воскресенье побывали в Центре по уходу за животными IDEA.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Тренд, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного Объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие в мероприятии.

На мероприятии дети ознакомились с условиями, созданными для домашних животных и деятельностью Центра по уходу за животными IDEA. Для детей были организованы различные развлекательные программы и обед, им были вручены подарки от имени Фонда Гейдара Алиева.

Для детей состоялся показ в сурдопереводе документального фильма Общественного Объединения IDEA «Азербайджан. Спасение джейранов».

Была организована выставка фотоснимков, которые режиссер фильма Игорь Бышнев снял во время съемок.

Наряду с проведением детьми интересного дня с развлечениями, цель мероприятия состоит в том, чтобы с раннего детства привить детям заботу к нашей природе, ее богатствам, а также любовь и гуманный подход к домашним животным.

Отметим, что Общественное Объединение IDEA, осуществляющее масштабные проекты для привлечения молодежи к экологическим вопросам, их вклада в охрану окружающей среды, в борьбу с экологическими проблемами, начал функционировать 12 июля 2011 года по инициативе вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

Н.О.