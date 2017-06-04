Время и молитва десятого дня месяца Рамазан
2017-06-04 22:00 | www.oxu.az | 2
Oxu.Az представляет своим читателям календарь и молитву десятого дня священного месяца Рамазан.
10 рамазан 1438 – 5 июня 2016
Имсаг: 03:12
Ифтар: 20:24
Молитва десятого дня:
«Аллахуммадж-альни фихи миналь-мутаваккилина алейк. Вадж-альни фихи миналь-фаизина ладейк». Вадж-альни фихи миналь-мугаррабина илейк. Биихсаника я гайетат-талибин».
Отметим, что время начала (имсаг) и завершения (ифтар) оруджа взято из сайта Управления Мусульман Кавказа.
Н.О.