Amerikalı aparıcısı Donald Trampı təhqir edib
2017-06-04 19:53 | www.trend.az | 0
Bakı. Trend:
Amerikanın CNN telekanalının aparıcısı, amerikalı yazıçı Reza Aslan öz Twitterində ABŞ prezidenti Donald Trampı təhqir edib.
Trend-in RİA Novosti-yə istinadən verdiyi məlumata görə, Aslan Trampı Amerika və bütün bəşəriyyətin "biabırçılığı" adlandırıb.
Reza Aslanın ABŞ liderinə qarşı bu mövqeyi Trampın bu ilin martında Yaxın Şərq və Şimali Afrikanın 6 ölkəsi üçün ABŞ-a girişin qadağasına dair qəbul elədiyi qərardır.