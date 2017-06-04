В Кельне скоростной поезд сошел с рельсов

2017-06-04 17:52 | www.trend.az | 2

Скоростной междугородний поезд сошел с рельсов в немецком городе Кельн в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, передает РИА Новости со ссылкой на газету Koelnische Rundschau.

По данным железнодорожного концерна Deutsche Bahn, инцидент произошел в воскресенье утром. В поезде находился лишь машинист, он не пострадал.

Сообщается, что в результате схода поезда с рельсов были заблокированы пути. Железнодорожное сообщение частично приостановлено.