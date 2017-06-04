В Кельне скоростной поезд сошел с рельсов
2017-06-04 17:52 | www.trend.az | 2
Скоростной междугородний поезд сошел с рельсов в немецком городе Кельн в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, передает РИА Новости со ссылкой на газету Koelnische Rundschau.
По данным железнодорожного концерна Deutsche Bahn, инцидент произошел в воскресенье утром. В поезде находился лишь машинист, он не пострадал.
Сообщается, что в результате схода поезда с рельсов были заблокированы пути. Железнодорожное сообщение частично приостановлено.