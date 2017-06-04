Премьер Турции выразил соболезнования Мэй в связи с терактами

2017-06-04 18:35 | www.trend.az | 4

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым направил британскому коллеге Терезе Мэй послание, в котором выразил соболезнования в связи с терактами в Лондоне, передает Анадолу.

Об этом сообщили источники в администрации главы турецкого правительства.

В субботу в 22.00 по местному времени трое мужчин наехали на пешеходов на Лондонском мосту, а затем на рынке Боро стали нападать на прохожих.

Нападавшие были вооружены холодным оружием. Не менее 20 раненых были доставлены в шесть больниц британской столицы. В числе раненых числится сотрудник полиции.

На террористах были надеты жилеты внешне похожие на пояса смертников. Однако версия о камикадзе вскоре была опровергнута.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала произошедшее «потенциальным терактом».